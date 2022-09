Falegnameria De Sario: “Calore e Natura le parole chiavi per il fascino del legno”

In esclusiva per dailynews24, Antonio De Sario, proprietario della falegnameria De Sario che si trova a Foggia.

Chi è Antonio De Sario e da dove nasce l’idea della falegnameria?

“Nasce a Foggia il 16 giugno 1978. Si diploma da Geometra e collabora con studi di Architettura e Interior Design. L’idea di aprire una propria falegnameria nasce da una passione per l’artigianalità e dalla propria innata dote di manualità coltivata sin da piccino”.

Nel dare un consiglio ad un cliente, che tipo di cucina direbbe di acquistare e perché?

“Sicuramente una cucina che non per forza sia di marca, che contempli non solo la componente estetica ma in egual modo la parte funzionale nonché la qualità dei materiali”.

Quanto la pandemia ha influito su questa attività? Nota grosse differenze nelle richieste dei clienti pre e post Covid?

“Assolutamente sì, per la mancanza di ordini e lavori effettuati. Sicuramente l’essere una ditta individuale mi ha aiutato ad ottimizzare i costi mensili da sostenere. No, non ho notato grosse differenze pre e post pandemia”.

Perché, secondo lei, il legno continua ad avere fascino ed eleganza agli occhi dei clienti? C’è un legno in particolare più richiesto?

“La parola chiave è CALORE e NATURA. Il suo fascino e la sua eleganza derivano da questo. No, tutte le essenze rispondono in maniera diversa alle esigenze estetiche e non del cliente”.

Nel momento in cui si presenta un nuovo cliente, quale è la priorità a cui lei si interessa?

“Farlo sentire a suo agio e renderlo partecipe in tutte le fasi, dal progetto alla posa del manufatto”.