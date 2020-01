Fantacalcio, le sorprese della 19esima giornata: ecco chi schierare ruolo per ruolo

L’ultimo turno del girone di andata di Serie A sta per entrare nel vivo, la 19esima giornata si aprirà con Cagliari-Milan, in programma sabato alle ore 15, e si chiuderà con Parma-Lecce, in campo lunedì sera alle 20:45. Manca poco più di un giorno per schierare la formazione e i fantallenatori devono sciogliere gli ultimi dubbi. Ecco i nostri consigli sulle possibili sorprese del prossimo turno che potrebbero regalarvi bonus del tutto inaspettati.

PORTIERE – In porta optiamo per Silvestri, affidabile portiere del Verona. I veneti ospitano in casa il Genoa, squadra che ha notevoli difficoltà nell’andare in rete. Gli uomini di Juric in casa, inoltre, sono riusciti a tenere in più occasioni la porta inviolata.

DIFESA – Per il reparto arretrato sentiamo di consigliarvi Stryger Larsen dell’Udinese, che bene ha fatto nell’ultimo match con il Lecce. Giusto puntare anche su Milenkovic della Fiorentina, la viola giocherà al Franchi con la Spal e il difensore potrebbe regalarvi un +3 su calcio piazzato. Discorso simile per Izzo del Torino, difensore con il vizio del gol ma fermo ad una sola rete in stagione.

CENTROCAMPO – Nella zona centrale del campo il consiglio è quello di puntare su Federico Chiesa, alla ricerca di un gol che manca da tempo. La sfida interna con la Spal potrebbe capitare a pennello. In cerca di riscatto anche Bonaventura, che potrebbe trovare spazio nell’undici di Pioli, impegnato a Cagliari. L’ex Atalanta potrebbe giovare dalla presenza di Ibrahimovic e regalare bonus pesanti. Assolutamente da schierare anche il Papu Gomez, nonostante si troverà di fronte la retroguardia dell’Inter. L’argentino è in splendida forma e dovete puntare su di lui. A completare la mediana Romulo del Brescia, il centrocampista sta vivendo un buon periodo e a Marassi con la Samp potrebbe fare la differenza.

ATTACCO – In avanti giusto puntare ancora su Orsolini, in gol nello scorso turno con la Fiorentina. Da schierare anche Okaka, che in casa contro la non perfetta difesa del Sassuolo potrebbe regalarvi un +3. A completare l’attacco un rivitalizzato Pazzini, che giocherà ancora una volta dal primo minuto nella sfida contro il Genoa.