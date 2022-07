Calciomercato Napoli: Lo Celso per il centrocampo

Il Napoli sta cercando di completare la propria rosa a centrocampo in caso di partenza di Zielinski e sembra aver puntato Lo Celso del Tottenham.

Piotr Zielinski, classe ’94, veste la maglia del Napoli dal 2016 ed ha totalizzato con gli azzurri ben 216 presenze e 31 reti. Su di lui hanno puntato gli occhi diverse squadre che però devono fare i conti con le richieste economiche di De Laurentiis che chiede circa 40 milioni. Il suo futuro, quindi, potrebbe essere a Londra in quanto dalle ultime indiscrezioni sembra ci sia stato un contatto tra il club azzurro e il West Ham.

Al momento non c’è nulla di sicuro sul tavolo delle trattative ma in caso di partenza, secondo quanto dichiarato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha chiesto informazioni per Giovani Lo Celso. L’argentino, in uscita dal Tottenham, è già nel radar della Fiorentina ed ha una valutazione che si aggira sui 20 milioni.