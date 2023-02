Chiariello: “Osimhen super grazie a Spalletti. Un calciatore ormai fa la fila all’INPS”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Napoli e di un suo calciatore in particolare, l’attaccante Victor Osimhne. Ecco i principali spunti evidenziati: “Victor è un calciatore incredibile. Quando è arrivato a Napoli non sapeva nemmeno giocare, era un diamante grezzo. Grazie al lavoro di Luciano Spalletti è migliorato tantissimo“.

“La cosa più sconvolgente è che Meret fa la fila all’INPS per chiedere la pensione o il reddito di cittadinanza perché disoccupato, gli mandano i soldi a casa, non deve parare più: sono 3 partite che non prende un tiro in porta. Questo Napoli non concede niente“.

Il Napoli di questa stagione risulta davvero superiore al tutto il resto delle squadre italiane ed europee. Luciano Spalletti ha fatto un vero e proprio capolavoro e lo Scudetto è ormai alla portata degli azzurri.