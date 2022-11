Cragno-Napoli, l’agente: “Alto l’interesse degli estimatori in Serie A”

Dalla scorsa sessione di mercato al centro delle trattative del Napoli c’è stata la ricerca di un nuovo portiere che potesse sostituire l’uscente Ospina. Gli azzurri, poi, hanno deciso di puntare su Meret ma ora l’interesse torna alto su un altro nome.

Si tratta di Alessio Cragno, portiere del Monza in prestito dal Cagliari. La spia in casa Napoli si è accesa con i due infortuni di Sirigu che probabilmente hanno fatto pensare alla necessità di portare in maglia azzurra un ulteriore rinforzo.

La bomba di mercato è stata lanciata già pochi giorni fa da Umberto Chiariello: “Il Napoli sta pensando di prendere un portiere e il nome è quello di Alessio Cragno. Cristiano Giuntoli nelle prossime settimane cercherà di chiudere le operazioni più importanti, mi riferisco ai rinnovi”.

A far luce sulla situazione anche l’agente del portiere che ha ribadito l’interesse delle squadre di Serie A sul calciatore: “E’ una situazione al Monza che non può essere una bella immagine per Alessio ma questo non spegne l’interesse degli estimatori in Serie A“

Gli azzurri, quindi, nelle prossime settimane potrebbero lavorare su due fronti: da un lato blindare in maglia azzurra alcuni titolarissimi dall’altro, invece, non è escluso che possano piombare sul portiere toscano per rinforzare la rosa di Spalletti.