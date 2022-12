Insigne-Napoli, la verità sul possibile ritorno in azzurro

Con la Serie A in sosta forzata per i mondiali in Qatar le squadre italiane sono concentrate sulla seconda metà di campionato. L’obiettivo, infatti, soprattutto per il Napoli, è quello di ripartire con il piede giusto a gennaio per continuare la scalata verso lo scudetto.

Tra le notizie circolate negli ultimi giorni c’è stata anche quella di un possibile ritorno di Lorenzo Insigne in maglia azzurra sullo stile di Beckham per i quattro mesi invernali.

A commentare la notizia è stato il giornalista Emanuele Cammaroto: “Di certo è una bufala totale da Tso la voce di chi aveva messo in giro l’ipotesi di un’operazione Insigne alla Beckham. Zero per cento, nessuna possibilità, storia chiusa e archiviata“.

Nessuna speranza, quindi, per i tifosi partenopei che hanno pensato di rivedere in maglia azzurra Insigne. Il Napoli, tra l’altro, non sembra interessato a mettere a segno operazioni importanti nella prossima sessione di mercato. Al momento, infatti, la squadra è impegnata in Turchia e si pensa soltanto alla ripresa del campionato.