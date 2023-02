Inter, dalla Spagna: “Il Cholo potrebbe subentrare a Simone Inzaghi”

Come giudicare le due stagioni di Inzaghi all’Inter? Difficile dare un giudizio. Probabilmente i nerazzurri non riusciranno a vincere lo scudetto quest’anno , dato l’ampia distanza di punti con il Napoli. D’altro canto la squadra milanese ha conquistato una Coppa Italia (con una possibile doppia vincita di quest’anno), due Supercoppe, e qualificata due volte di fila agli ottavi di Champions League.

In tutto questo c’è da aggiungere la precaria situazione finanziaria con cui ha dovuto convivere mister Inzaghi: pochi e limitati acquisti, continue e possibili cessioni, e molta instabilità societaria. Tutto questo potrebbe non bastare, in quanto i due mancati scudetti rappresenterebbero un grosso fallimento. Le sensazioni generali sono quelle che l’Inter, in entrambi gli anni con l’ex allenatore della Lazio alla guida, avesse una delle rose più forti e attrezzate per vincere la Serie A.

Per questo motivo, la permanenza di Inzaghi sulla panchina nerazzurra è in bilico per il prossimo anno, nonostante la scadenza per il suo contratto fosse prevista per il 2024. Se così fosse, Marotta e D’Ausilio dovranno sforzarsi per cercare un sostituto, che rientri nei rigidi parametri finanziari della società di Zhang.

Dalla Spagna arrivano voci che l’erede di Inzaghi potrebbe essere Diego Pablo Simeone. Il tecnico argentino ha ancora un buon ricordo di Milano nerazzurra quando era giocatore. “Posso dire che in futuro vorrei diventare l’allenatore dell’Inter, lì ho bellissimi ricordi da giocatore e mi son posto l’obiettivo di tornarci da allenatore”– queste le sue parole rilasciate qualche anno fa.

Qualche settima fa era trapelata la notizia che “il Cholo” avrebbe già informato il presidente della società, Angel Gil Marin, di lasciare la squadra a fine anno dopo quasi 12 anni. A pesare sarebbero stati soprattutto gli scarsi risultati conseguiti in questa prima metà di stagione e un clima tra tecnico e dirigenza che si era fatto sempre più teso ultimamente.