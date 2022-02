Juventus, per l’estate si lavora al colpo Jorginho

Grazie al mercato di gennaio la Juventus è ritornata a lottare per lo Scudetto. La squadra di Massimiliano Allegri sta offrendo prestazioni importanti soprattutto con i nuovi innesti e l’arrivo di Dusan Vlahovic.

I dirigenti bianconeri, però, sono già al lavoro per la prossima stagione, con Arrivabene pronto a mettere a segno un grande colpo a centrocampo.

Nel mirino della dirigenza, infatti, è finito un ex calciatore del Napoli, l’italo brasiliano Jorginho campione d’Europa con la Nazionale italiana.

Andrea Agnelli vuole convincere il calciatore a ritornare in Italia dopo l’esperienza al Chelsea.

Convincere Jorginho, tuttavia, non sarà così facile non solo il suo passato in maglia azzurra ma anche per l’ingaggio che attualmente percepisce nel club inglese.