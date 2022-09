Lazio – Napoli: Felipe Anderson in dubbio

Il Napoli, nella prossima giornata di Serie A, si troverà ad affrontare la Lazio di Maurizio Sarri allo Stadio Olimpico di Roma ma è in dubbio la partecipazione al match di Felipe Anderson in seguito al contatto con Sabiri nel primo minuto di Sampdoria-Lazio.

Il mister Sarri si è così espresso in conferenza stampa: “Felipe Anderson? Ha un taglio ampio, gli hanno messo dei punti ma non è grave. Vediamo se lo avremo con il Napoli“. Il centrocampista brasiliano, infatti, in seguito allo scontro sembrava in grado di continuare la partita ma poco prima dell’intervallo ha richiesto il cambio e la sua situazione è ancora adesso in bilico.

Ai microfoni di Sky Sport il tecnico ha anche parlato dell’attuale squadra di Spalletti: “Sabato sarà una partita difficile, il Napoli è forte e unisce tante qualità, in certi momenti può palleggiare e poi andare in profondità. E’ una squadra completa e sarà competitiva per qualsiasi traguardo per questa stagione”.