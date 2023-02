Lozano, nuove difficoltà: tifosi delusi

I tifosi partenopei sarebbero delusi dalle prestazioni recenti di Hirving Lozano. Il giocatore messicano non offre le stesse garanzie di un tempo

Continua il periodo non propriamente roseo di Hirving Lozano, che non riesce ad imporsi in campo come vorrebbe. Il giocatore messicano ex PSV sta giocando molto sotto tono e i tifosi se ne sono accorti.

Sui social non mancano i commenti, con gente che lo ha addirittura paragonato a Edu Vargas. Intanto il calciatore qualche settimana ha commentato il momento: “Contro la Roma è stata una partita non facile, i subentrati hanno fatto la differenza e sono entrati in campo nel migliore dei modi. Scudetto? Dobbiamo restare sereni e continuare a lavorare giorno dopo giorno, sicuramante abbiamo conquistato altri 3 punti d’oro per la corsa allo scudetto. Personalmente penso di ritenermi soddisfatto della mia prestazione contro i giallorossi. Il goal? Arriverà presto”.

E intanto il mercato…

Ormai un anno e mezzo fa il giocatore parlava del suo possibile addio al Napoli. Ecco cosa diceva: “Mi piacerebbe andare a giocare in un club più grande. Credo di far parte di un club molto competitivo con compagni molto forti, ed in questo è cresciuto molto. Ma la verità è che mi piacerebbe andare a giocare in un altro club più grande. Io mi considero un giocatore molto competitivo e con obiettivi chiari, la verità è che sento di essere a un buon livello e mi piacerebbe fare questo passo. Andiamo, però, passo dopo passo, ora devo migliorare il più possibile a livello personale e calcistico e spero che possa accadere presto”.