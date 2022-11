Mercato Napoli, spuntano due nomi per il post Osimhen

Il Napoli si gode la sosta per i mondiali da prima in classifica di Serie A. Gli azzurri, infatti, hanno concluso la prima parte di campionato con ben otto punti di vantaggio sul Milan, secondo in classifica.

Come ha più volte fatto sapere il ds Giuntoli, nella prossima sessione di mercato la dirigenza azzurra non ha intenzione di concludere importanti operazioni di mercato. L’obiettivo è quello di blindare in maglia azzurra alcuni titolarissimi e preservare l’equilibrio della squadra almeno fino alla fine della stagione.

La situazione, però, sarà diversa a Giugno quando diverse big europee tenteranno di sfondare il muro dei 100 milioni per piombare su Victor Osimhen. Il suo addio, infatti, sembra essere già annunciato e il Napoli non può farsi trovare impreparato.

A tal proposito sul taccuino di Giuntoli sono già spuntati due nomi per il post Osimhen. Si tratta di Youssef En-Nesyri del Siviglia e Jonathan David del Lille che il direttore sportivo sta seguendo per valutare il possibile colpo da mettere a segno nella prossima sessione.