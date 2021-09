Napoli, l’ag. di Hamsik: “Futuro da dirigente? È legato alla città, in qualche maniera ci tornerà”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’agente di Marek Hamsik, ex centrocampista del Napoli che ha deciso di andare via dopo lunghi anni con la maglia partenopea.

“Hamsik dirigente del Napoli? Non sta ancora pensando al post-carriera, non giocherà altri 4-5 anni bensì un altro paio, non è uno di quelli che vuole smettere invecchiando troppo. Poi penserà dopo a cosa vorrà fare, entrare nel Napoli non dipenderà esclusivamente da lui“.

“Marek è molto legato alla città, in qualche maniera ci tornerà ma solo lui saprà se in un ruolo legato al calcio oppure no. È un legame che non finirà mai“.

Al momento, quindi, l’ex capitano azzurro non sta pensando a cosa succederà dopo il ritiro dal campo di gioco, ma, nella sua testa, vi è la possibilità di ritornare a Napoli e diventare un dirigente.

L’agente ha infine dichiarato: “La casa a Castel Volturno? È sua, non ha mai voluto venderla: la settimana scorsa c’è stato suo padre Richard, quando viene a Napoli alloggerà sempre lì“.