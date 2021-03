Napoli, Maksimovic via a parametro zero: ADL non ha accettato le richieste del difensore

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta già preparando la squadra in vista della prossima stagione. Il numero uno azzurro ha infatti intenzione di costruire una squadra per la Champions partendo dagli uomini a disposizione.

Chi non farà parte del Napoli il prossimo anno sarà Nikola Maksimovic. Il serbo è infatti in scadenza di contratto e non ha trovato l’accordo con la società partenopea.

Sapendo la sua situazione, Maksimovic avrebbe chiesto il doppio del suo attuale ingaggio da 1.2 milioni per mettere nero su bianco.

Aurelio De Laurentiis, ovviamente, non è stato al gioco del suo calciatore e procuratore e perderà il ragazzo a parametro zero.

Stessa situazione, anche se leggermente diversa, per Elseid Hysaj. Anche quest’ultimo, infatti, non ha trovato l’accordo con la SSC Napoli e dirà addio agli azzurri dopo parecchi anni passati in Campania.