Napoli, paura per Anguissa: rischia di saltare delle partite

Tanta paura per Anguissa, il quale a causa di alcuni problemi di salute rischia di saltare diverse partite. Ecco come sta il calciatore

Il Napoli sta giocando molto bene le partite da inizio campionato e anche in Champions. Possiamo dire che il club azzurro sembrerebbe in ottima forma, anche se i tifosi sono molto scaramantici. Tuttavia, in queste ultime ore c’è tanta paura per le condizioni fisiche di Anguissa; vediamo cosa è successo.

Paura e ansia per Anguissa: come sta il calciatore

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che “si teme uno stiramento ai flessori o comunque un problema muscolare che lo costringerà a saltare varie partite”. Insomma, non proprio una bella notizia per i tifosi e la società, i quali dipendono anche da lui.

Sui social, il centrocampista ha spiegato che svolgerà nelle prossime ore degli esami che determineranno l’andamento delle prossime partite. Staremo, dunque, a vedere se Anguissa potrà rientrare o si fermerà.