Roma, Kumbulla può finire in prestito all’Udinese

Tra i giocatori in maggiore difficoltà in casa Roma in questa prima parte di stagione c’è Marash Kumbulla, centrale classe 2000 arrivato dal Verona nel settembre 2020 e pagato circa 26 milioni di euro.

Il difensore con l’arrivo di Mourinho sta faticando a trovare spazio, fino a questo momento sole 5 presenze tra campionato e coppe e alcune partite viste addirittura dalla tribuna.

Il rendimento insoddisfacente e lo scarso minutaggio spingono la Roma a trovare una soluzione per non vedere deprezzato il cartellino del giocatore, motivo per cui a gennaio potrebbe finire in prestito.

Al momento l’unico club interessato sarebbe l’Udinese, alla ricerca di rinforzi nella sessione invernale. A riportarlo è TuttoUdinese.

Sbarcando in Friuli Kumbulla potrebbe avere un’importante occasione per ritrovare continuità e costanza di rendimento, fattori che sono mancati nel corso dell’avventura nella capitale.