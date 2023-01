Ufficiale, Il Napoli ha bloccato Cheddira e Caprile

Stiamo ormai per entrare nel vivo della sessione di mercato invernale e le squadre di muovono per accaparrarsi i talenti disponibili. In questa prospettiva anche il Napoli, nonostante non abbia intenzione di stravolgere la rosa attuale, ha degli osservati speciali da tenere d’occhio.

Nel mirino degli azzurri, infatti, sono entrati due gioielli del Bari. Si tratta di Cheddira e Caprile che il presidente De Laurentiis vuole portare in Serie A a partire dalla prossima stagione.

Il giovane marocchino è stato impegnato nei mondiali in Qatar e nell’avvio di campionato con il Bari ha dimostrato di essere pronto per il salto di qualità mentre il portiere classe 2001 era tenuto d’occhio anche da Ajax e Bayern Monaco.

Secondo le ultime indiscrezioni riportare da La Repubblica, il Napoli sembra aver messo a segno la doppietta in casa Bari. L’affare sarà formalizzato nella prossima finestra di mercato.