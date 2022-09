Abraham può lasciare la Roma la prossima estate

Tammy Abraham potrebbe lasciare i giallorossi nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il Chelsea continua a monitorarlo

La permanenza di Tammy Abraham, almeno per il mercato invernale, è assicurata. Il calciatore inglese sembra però avere i mesi contati in giallorosso, dato che il Chelsea ha intenzione di riacquistarlo al prima possibile.

L’attaccante continua a stupire e a fare il suo, con i londinesi che hanno un diritto di riacquisto con la Roma. Il calciatore potrebbe presto dunque salutare, con il Chelsea che potrebbe far valere la propria clausola la prossima estate.

Il Chelsea “avverte”

In una recente conferenza, Todd Boehly – co-presidente del Chelsea – ha dichiarato che alcuni giocatori potrebbero presto tornare a Londra. Questo quanto detto: “Si guardi cosa ha sviluppato la nostra accademia, sede nel recente passato della rcrescita di giocatori come Tammy Abraham, Reece James, Mason Mount, Trevoh Chalobah. Abbiamo una decina di giocatori in prestiti in questo momento ma sono controllati da noi. Alcuni giocano ancora per noi, su altri conserviamo il diritto di riacquisto”.

Difficile capire quando e come, ma filtra la possibilità che il giocatore possa lasciare la capitale italiana nel prossimo mercato estivo. Secondo quanto filtrato negli scorsi mesi, la cifra pattuita tra Roma e Chelsea per la recompra sarebbe tra i 60 e gli 80 milioni di euro. Il Chelsea pagherebbe questa cifra come valorizzazione del giocatore da parte dei giallorossi, che lo pagarono poco più di 40 milioni di euro. La Roma intanto si è già premunita acquistando Belotti, che purtroppo non può bastare per una squadra che punta a vincere tutto.