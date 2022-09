Dumfries, voci di Juventus: quanto c’è di vero?

Denzel Dumfries potrebbe essere finito nel mirino dei bianconeri. Per il momento sembra però un’ipotesi molto remota

Denzel Dumfries si è visto vicino all’addio all’Inter quest’estate, salvo poi rimanere ancora a Milano. Il calciatore olandese continua a piacere all’estero, con il Chelsea che starebbe continuando a corteggiarlo.

Secondo alcune voci, però, potrebbe essere la Juventus ad inserirsi per lui ma quanto c’è di vero? Per il momento, poco e nulla. Il calciatore olandese è valutato circa 40 milioni di euro dall’Inter e improbabilmente la Juventus spenderà questa cifra in questo momento.

Chi sostituisce Alex Sandro?

Al momento sono ben tre i nomi per il possibile sostituto del calciatore brasiliano. Il primo, in vantaggio, è Alejandro Grimaldo del Benfica. Lo spagnolo è in scadenza di contratto con i portoghesi e sembra essere un’opportunità imperdibile.

José Gaya può dirsi ugualmente avvicinabile, anche se più difficile. Il Valencia vuole rinnovarlo e la trattativa rispetto a quella di Grimaldo sembra più facile. Il Benfica, infatti, starebbe offrendo un contratto al ribasso a Grimaldo, che non vorrebbe accettare. Gaya, invece, alla fine potrebbe anche rimanere.

Ultimo, ma non ultimo, è Fabiano Parisi dell’Empoli. Il calciatore è valutato circa 20 milioni di euro e potrebbe essere il profilo utile per tornare a costruire l’azzurro della rosa bianconera. La nazionale italiana ha bisogno di giovani giocatori e la Juventus dopo aver preso Andrea Cambiaso sembra intenzionata a puntare sui giovani italiani. L’inserimento di Daniele Rugani sembra fattibile, anche se per ora è solo una suggestione. Da capire se vi sia la possibilità di vedere uno scambio.