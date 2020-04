Amici: l’album di Gaia è settimo in classifica, boom di vendite nonostante la situazione difficile

Sta facendo molto discutere il riscontro positivo che sta avendo il primo album di Gaia Gozzi. La ragazza è la vincitrice dell’ultima edizione di Amici 2020 e la sua vittoria aveva creato numerose critiche. Quest’ultime sembrano essere state zittite proprio dal boom di vendite che sta facendo Gaia nell’ultimo periodo.

LE CRITICHE ALLA VITTORIA DI GAIA – La vittoria di Gaia ad Amici 2020 ha riscontrato numerose critiche. La ragazza è stata, infatti, spesso accusata di essere raccomandata e di essere dall’inizio la favorita dei professori e persino di Maria De Filippi. C’era chi addirittura aveva dichiarato che la sua vittoria era già stata scritta e programmata dall’inizio.

IL PRIMO ALBUM DI GAIA: BOOM DI VENDITE E SETTIMO IN CLASSIFICA – Il primo album di Gaia si intitola Genesi ed è già settimo nella classifica FIMI. La ragazza, dunque, sta riscontrando molto successo nonostante il periodo difficile a causa del nuovo Coronavirus che avrebbe potuto rallentare il successo della ragazza, specie a causa dell’assenza di incontri per i firmacopie.

GAIA GOZZI: UN SUCCESSO IN PARTE INASPETTATO – Molti tra coloro che l’hanno criticata per la sua vittoria ad Amici avevano scommesso che la ragazza non avrebbe fatto molte vendite in questo periodo, proprio a causa del periodo difficoltoso. La ragazza,invece sta riscontrando molto più successo del previsto.

I FAN DI GAIA SI MOSTRANO ORGOGLIOSI SU TWITTER – I fan di Gaia si stanno facendo su Twitter, social attraverso il quale mostrano tutta la loro contentezza per il boom di vendite della cantante. Le hanno anche numerosi complimenti augurandole che questo possa essere solo l’inizio per un successo ancora più grande.

COSA SARà PREVISTO PER GAIA NEL FUTURO? – Per ora non ci è dato sapere quali saranno i piani della ragazza, qualcuno spera di vederla addirittura a Sanremo 2021, il che potrà essere molto probabile dato che il palco dell’Ariston spesso ospita cantanti provenienti da talent quali Amici o XFactor.