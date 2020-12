Scossa di terremoto in Croazia avvertita fino in Campania

Alle ore 12.20 una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.4 è stata registrata in Croazia vicino Zagabria. La scossa è avvertita in maniera distinta in tutta Italia, anche in Campania.

Da Fuorigrotta fino a Secondigliano passando per tutta la provincia di Napoli e Caserta. In molti hanno deciso di scendere in strada

In un primo momento, infatti, si era pensato ad una nuova scossa avvenuta ai Campi Flegrei

Anche nella giornata di ieri, infatti, una scossa di magnitudo 2.6 era stata registrata nell’area dei Campi Flegrei.

La scossa di questa mattina è stata registrata anche dall’INGV. Negli ultimi giorni l’area flegrea è stata colpita più volte da questi fenomeni, così come tutta la penisola italiana.