Aprire un franchising per l’assistenza anziani

Il franchising di assistenza domiciliare per gli anziani è un’idea di business che permette di coniugare i profitti a servizi socialmente utili. Infatti, l’Italia è annoverata tra i Paesi più vecchi del mondo (con il 19% di popolazione over 65, percentuale destinata a raggiungere più del 25% entro il 2030) ma al contempo è uno dei Paesi con piùscarsità di servizi socio-assistenziali distribuiti sul territorio. La domanda di tali servizi, però, è in costante crescita, poiché le famiglie non sempre riescono a farsi carico delle esigenze degli anziani in modo adeguato e soprattutto continuativo. Proprio per queste motivazioni, l’assistenza domiciliare franchising può essere un business vincente.

Perché aprire un franchising per anziani?

Come già detto, aprire un’attività nel settore della terza età è un investimento profittevole e permette anche di aiutare chi ne ha bisogno. Sempre più famiglie, infatti, richiedono assistenza per gli anziani, sia ospedaliera che direttamente presso il domicilio dell’anziano, al fine di garantirgli assistenza per le attività quotidiane o per far fronte alle complicazioni di una patologia. Il franchising permette di inserirsi in questo mercato in maniera immediata, poiché mette a disposizione la formazione degli addetti, l’affiancamento per la gestione di tutta la parte burocratica e fiscale, ed inoltre permette all’affiliato di avvalersi di collaborazioni con le assicurazioni e con altre imprese che operano nel settore della salute.

Come aprire un franchising per anziani

Per poter diventare imprenditore nel settore dell’assistenza per gli anziani, è necessario soddisfare alcuni requisiti. In primo luogo, sono importanti le attitudini personali: oltre alle capacità organizzative e manageriali, occorrono conoscenze sul benessere e sulla salute degli anziani. Il requisito minimo stabilito dalla legge per l’avvio di un’attività è invece il solo diploma di maturità. Per quanto riguarda, invece, l’aspetto pratico, bisogna procurarsi un locale commerciale (non è necessario che sia molto grande, perché deve essere utilizzato semplicemente come ufficio) ed aprire la Partita IVA. In seguito, è necessaria l’iscrizione presso il Registro delle Imprese, nonché la comunicazione al comune dell’inizio attività. Infine, occorre inoltrare la richiesta al fine di ottenere l’autorizzazione per esporre l’insegna commerciale.

Il personale

Per un’idea di business vincente in questo settore, la scelta del personale è fondamentale. Infatti, coloro che dovranno occuparsi di lavorare direttamente a contatto con le persone anziane, devono avere una preparazione adeguata al fine di poter gestire ogni aspetto dell’assistenza, a partire dall’igiene personale fino alla somministrazione dei farmaci. Proprio per questo, è preferibile avvalersi della collaborazione di professionisti come OSS, infermieri, fisioterapisti, ecc., da impiegare secondo le diverse necessità. Tuttavia, la persona alla quale si presta assistenza deve essere sempre il focuscentrale ed il lavoro deve essere organizzato secondo le sue esigenze e quelle della sua famiglia. L’assistenza agli anziani, infatti, prevede non solo le cure dal punto di vista sanitario, ma anche il supporto per lo svolgimento delle funzioni quotidiane, come la preparazione dei pasti oppure il trasporto ed il disbrigo delle diverse commissioni. Proprio per questo, oltre alla competenza e all’esperienza, sono fondamentali altre qualità che devono essere possedute dal personale scelto, come la gentilezza e l’empatia.