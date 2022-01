Aubameyang, tre club tra cui una sorpresa su di lui

Aubameyang, quasi sicuramente, lascerà l’Arsenal. Su di lui tre club, tra cui un’Italiana e una sorpresa inaspettata

I Gunners dell’Arsenal e Pierre-Emerick Aubameyang sono ai ferri corti. Il giocatore e il club non sono mai stati così lontani, tanto che potrebbero decidere di dividere le proprie strade.

Ad Aubameyang è bastato poco per scatenare l’ira dell’Arsenal, un rientro tardivo da un viaggio di cui il club aveva concesso il permesso, tanto da trovarsi addirittura senza fascia da capitano. Stando a fonti inglesi, ora, il calciatore potrebbe lasciare la squadra Londinese.

Le possibilità di mercato e il clamoroso ritorno

Per Aubameyang si sarebbero fatte sotto tre squadre. Il Newcastle della nuova ricca società, la Juventus a rappresentare le Italiane e, un po’ a sorpresa, il Borussia Dortmund.

Quella che attualmente sembra in vantaggio è la pista inglese, con il giocatore che potrebbe preferire il rimanere in Premier League. Il Newcastle si è fatto avanti prepotentemente, proponendo un prestito di 6 mesi. L’offerta, per ora, sembra essere però in ghiaccio. Il calciatore vorrebbe aspettare e valutare eventuali altre offerte.

La Juventus rimane l’unica squadra italiana a provarci o, almeno, ad essere interessata. Già, perché per ora la società bianconera sembrerebbe non aver effettuato mosse o, almeno, non ne è arrivata notizia. Risulta difficile che per ora possa fare qualcosa, visto l’imponente stipendio del giocatore e il nodo Morata da districare. Quest’ultimo potrebbe rimanere, ma nel caso in cui venga fatto qualcosa la Juventus preferirebbe prendere Mauro Icardi. Il PSG ha aperto al prestito e Madama potrebbe tentare l’affondo.

Per quanto riguarda il Borussia Dortmund, a riportarlo è calciomercato.com, per ora restano solo voci. Il calciatore del Gabon ha di certo lasciato un buon ricordo di lui in Germania e un suo ritorno risulta probabile.