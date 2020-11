Calcagno, presidente AIC: “Tamponi Lazio? I protocolli vanno rispettati, le conseguenze potrebbero essere gravi”

Umberto Calcagno, numero uno dell’AIC, è intervenuto stamani ai microfoni di Radio Anch’Io Sport, su Radio 1, affrontando i temi più spinosi che coinvolgono il mondo del calcio in questo difficile momento storico, a partire dalla pandemia, dal caos tamponi in casa Lazio e le prossime elezioni all’AIC. Ecco un estratto delle dichiarazioni:

“Taglio stipendi dopo questa pandemia di coronavirus? Occorre conoscere bene tutte le dinamiche. Abbiamo riunito tutti ad inizio pandemia e abbiamo chiarito che è difficile fare un piano unico per tagliare allo stesso modo gli stipendi. Sappiamo bene che ci sono differenze tra le varie società e anche all’interno della stessa squadra per i diversi giocatori. Ci sono basi differenti e casi diversi. Noi abbiamo dato il nostro supporto, ma il buon senso ha avuto la meglio in passato”.

Calcio dilettantistico? “Abbiamo fatto un fondo solidaristico. Ma è chiaro che dobbiamo andare per livelli. Abbiamo chiuso anche un protocollo con la Lega dilettanti che permetterà di aiutare anche con un altro mese di liquidità dopo quella di febbraio-marzo”.

Tamponi Lazio? “Leggo che ci sono delle indagini in corso. Ci sono regole precise e protocolli da rispettare. Le cose che stanno emergendo potrebbero avere conseguenze gravi anche sotto l’aspetto della parità competitiva oltre che ovviamente in termini di salute”.

Elezioni? “I calciatori non voteranno me, ma voteranno un gruppo di persone che poi lavoreranno insieme. Voteranno un gruppo di persone, ex calciatori, che lavoreranno insieme. Siamo persone che hanno quella responsabilità di far crescere attorno a noi calciatori e calciatrici che arriveranno dopo di noi”.