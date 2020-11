Repubblica, retroscena Dybala: l’argentino stava male, ha giocato grazie agli antibiotici

Prestazione da dimenticare per il numero 10 bianconero con la Lazio, ma non era al meglio

Non sta vivendo un periodo particolarmente positivo Paulo Dybala, il trequartista della Juventus anche nella sfida di ieri con la Lazio ha fatto male, nonostante i soli 18 minuti che Pirlo gli ha concesso. L’argentino doveva essere l’uomo in grado di gestire la palla nei minuti finali e permettere alla squadra di salire, ma proprio da un suo errore è arrivato il pareggio di Caicedo nel finale.

La brutta prestazione ha scatenato una pioggia di critiche, ma stando a quanto riporta stamani Repubblica nell’articolo di Emanuele Gamba, il giocatore non era al meglio alla vigilia ed è sceso in campo solo grazie agli antibiotici. Ecco quanto si legge sul quotidiano:

“(…) Così succede che l’uomo dell’occasione sprecata da una Juve non certo bella (il copione? difesa e contropiedi sprecati, con premio finale all’ostinazione laziale) sia un protagonista al contrario, cioè Dybala, uno che sono anni che cerca una dimensione precisa senza averla ancora trovata (…).

La Joya stava maluccio (ma la Juve non l’ha fatto sapere): ieri si era risvegliato con gli stessi dolorosi sintomi dell’infezione che lo aveva già colpito a ottobre in Argentina, quando dovette guardare le partite della nazionale chiuso in camera.

Il problema, definito “genito-urinario” dalla federcalcio di Buenos Aires, si è ripresentato, e difatti la convocazione stavolta è stata annullata: «Ha bisogno di riposo e valutazione». Prima del match dell’Olimpico, ha preso degli antibiotici che lo hanno messo in condizione di giocare, però l’ha fatto male anche se non solo per il male, ma pure perché Paulo nella sua testa non sarai mai un panchinaro (…)”.