Calciomercato Napoli, da Deulofeu a Dzeko passando per la confessione di Koulibaly agli amici

Il calciomercato del Napoli è davvero infuocato. Il Presidente Aurelio De Laurentiis ha già fatto sapere che dalla prossima stagione ci saranno dei cambiamenti e per evitare di avere un bilancio in negativo, tutti i calciatori in scadenza dovranno rivedere il proprio ingaggio e portarlo al ribasso.

Un calciatore che potrebbe dire addio è Kalidou Koulibaly. Il difensore azzurro non avrebbe accettato la nuova proposta del presidente partenopeo e per questo si starebbe guardando intorno per cercare una nuova destinazione.

Un club interessato alle prestazioni sportive del centrale azzurro è la Juventus della famiglia Agnelli, la quale avrebbe già presentato un’offerta alla proprietà partenopea. Il calciatore, però, avrebbe confessato ai suoi amici che non accetterà mai la squadra bianconera per via delle rivalità con i tifosi azzurri.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, invece, il Napoli è forte sul numero dieci dell’Udinese, Gerard Deulofeu. Secondo le ultime indiscrezioni la trattativa sarebbe ormai in punto di conclusione con l’Udinese che avrebbe accettato la proposta di 18 milioni di euro presentata da parte del club campano.

Un’altra richiesta, per quanto riguarda l’attacco, sarebbe arrivata da mister Luciano Spalletti, il quale gradirebbe il 36enne Edin Dzeko come vice Victor Osimhen. Nonostante la sua età, infatti, l’allenatore è convinto che l’attaccante serbo possa fare ancora la differenza.