Calciomercato Napoli, Nandez primo rinforzo del nuovo anno? Gattuso approva l’acquisto

Dopo un lungo corteggiamento estivo, nelle ultime ore, torna di moda il nome di Nahitan Nandez, centrocampista tuttofare del Cagliari. I dubbi sull’uruguayano sono ormai tutti fugati e il Napoli è pronto a sferrare l’assalto decisivo già nei primi giorni del nuovo anno, quando si riaprirà il mercato.

Nahitan Nandez potrebbe vestirsi di azzurro. Gattuso ha espresso parere positivo sul rossoblu che in passato era stato accostato anche a Milan e Inter. Il giocatore piace per la “garra” tipica del Sudamerica che tanto ha reso onore al coach calabrese.

Niente Milano dunque per il cagliaritano. Alla fine pare che la spunterà il Napoli che nella persona del ds Giuntoli intavolerà una trattativa sulla base di 25 milioni di euro. Cifra di tutto rispetto per il ventiquattrenne, che in Sardegna ha stupito tutti per quantità e qualità e che è stato prelevato dal Boca Juniors nel 2019 per diciotto milioni.

Dettagli a suffragio della trama di mercato sono le prestazioni del centrocampista classe ’95 e della possibilità di essere tesserato come giocatore comunitario. Dotato di un fisico brevilineo ma roccioso, Nandez può essere impiegato nella costruzione del gioco, così come tignoso mediano ma all’occorrenza anche da rapido incursore sulla fascia destra, ruolo in cui potrebbe garantire quell’equilibrio che spesso manca nel 4-2-3-1, facendo, in fase di non possesso, il terzo centrocampista. Una poliedricità davvero rara per un giocatore così giovane.

A complicare l’affare però potrebbe essere la Roma di Fonseca, stregato da Nandez già dall’anno scorso. La presidenza Friedkin finora non si esprime ma qualora volessero strapparlo ai partenopei dovranno fare presto. A capodanno, il destino del cagliaritano, potrebbe già essere segnato.