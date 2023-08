Calciomercato Napoli, Zielinski via anche per motivi familiari. Nuova offerta ADL per Koopmeiners (lui ha già accettato)

La SSC Napoli è al lavoro per la nuova stagione, con il presidente Aurelio De Laurentiis che vuole regalare al mister Rudi Garcia una squadra in grado di fare la differenza. È ormai fatta per la cessione di uno dei titolarissimi della squadra azzurra, Piotr Zielinski, il quale sarà sostituito da Gabri Veiga.

Il centrocampista azzurro ha comunicato ad Aurelio De Laurentiis la sua decisione di andare via da Napoli. Gli ultimi ripensamenti sono stati sciolti ed il giocatore, anche per motivi familiari, ha infine deciso di trasferirsi in Arabia. Ad eccezione della moglie, infatti, tutti i parenti hanno spinto il centrocampista nella nuova destinazione per via dello stipendio elevato e che permetterà a tutta la famiglia di non avere problemi economici in futuro.

Intanto continua il pressing del presidente Aurelio De Laurentiis per Teun Koopmeiners. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, De Laurentiis ha messo sul piatto una nuova offerta da 37 milioni di euro per acquistare il giocatore. Il club bergamasco continua a chiedere cifre superiori, circa 50 milioni. L’ipotesi, continua il Mattino, potrebbe essere quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Un’ipotesi che potrebbe anche portare ADL ad accettare le cifre proposte dall’Atalanta. Da parte di Koopmeiners è già arrivato il sì al trasferimento, accettando un ingaggio da 2.5 milioni di euro per i prossimi cinque anni.