Cessione Napoli, Luigi De Laurentiis: “Non lo escludo se arrivasse proposta indecente di un fondo arabo”

Luigi De Laurentiis, presidente della SSC Bari e figlio di Aurelio De Laurentiis, patron della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoSport in cui ha parlato di entrambe le società con la prospettiva di una cessione in futuro.

“Sappiamo che qualora Bari e Napoli giocassero in Serie A saremmo costretti a cedere uno dei due club. Il nostro obiettivo è quello di portare il Bari in Serie A per poi venderlo al miglior acquirente“.

“Potremmo vendere il Napoli per tenersi il Bari? In tre anni può succedere di tutto ovvero che arrivi al Napoli una proposta indecente da parte di un fondo arabo, in quel caso non lo escluderei“.

È la prima volta che si sente parlare di cessione della SSC Napoli da parte di un membro della famiglia di Aurelio De Laurentiis. In caso di una grossa offerta da parte di un fondo arabo, quindi, anche il Napoli potrebbe cambiare proprietà nei prossimi anni.

Luigi De Luarentiis ha infine dichiarato: “Non dobbiamo essere costretti a fare le cose di fretta ed è per questo motivo che abbiamo presentato un ricorso alla Figc“.