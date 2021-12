GFVip, Manuel Bortuzzo bacia Lulù Selassié: “Ho sbagliato e nonostante tutto ci sei ancora”

La casa del GFVip regala ogni anno emozioni inaspettate. In queste ore, infatti, un riavvicinamento improvviso tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié ha lasciato i telespettatori interdetti. La loro è sempre stata una frequentazione molto complessa, sia per la condizione fisica del nuotatore, sia per le insicurezze della principessa etiope. Tuttavia, da qualche giorno i due sono tornati a vivere la loro storia serenamente.

Massaggi, baci e carezze

In queste ultime ore, la coppia si è davvero scatenata con massaggi hot, baci, abbracci e carezze. La casa sembrerebbe schierata dalla loro parte, gli inquilini sono felici che tutto sia tornato alla normalità. Manuel Bortuzzo ha fatto marcia indietro e se una settimana fa avrebbe preferito che Lulù uscisse, questa volta non è così.

Ad oggi, il nuotatore sembrerebbe davvero preso tanto da stimolare dubbi nei telespettatori, i quali non credono a questo cambio repentino di pensiero. Infatti, circa una settimana fa, Manuel sembrava davvero stanco della presenza di Lulù, tanto da nominarla e sperare che uscisse. Per non parlare dei continui litigi e delle parole pesanti dette contro di lei e che spesso l’hanno fatta piangere.

Il nuotatore ha una difficile condizione fisica che inevitabilmente lo mette a dura prova anche dal punto di vista mentale. Tuttavia, anche Lulù ha delle particolari fragilità e insicurezze, per non parlare degli attacchi di panico che la costringono a parlare con uno psicologo. Sta di fatto che in queste ore, la negatività sembrerebbe essere scomparsa del tutto.

Manuel fa una rivelazione importante a Lulù

Proprio durante un momento di confessione, l’atleta ha ammesso di non essersi sempre comportato bene con lei e così le ha chiesto scusa. Ma non è finita qui, perché il giovane le ha confessato di essere contento della sua reazione e del suo modo di reagire alla cosa. “Tante volte ho sbagliato io, invece che affrontare il problema con amore lo affrontavo con nervosismo, tante volte sarebbe bastato prenderti e abbracciarti. Forse la cosa più bella è che nonostante tutto sei ancora qua” ha detto il nuotatore.