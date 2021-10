Covid, De Luca: “Sono arrabbiato! 99% dei positivi sono non vaccinati, no tamponi gratis in Campania”

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’emergenza Coronavirus e del rischio che si sta correndo per via delle persone che ad oggi non hanno ancora deciso di vaccinarsi.

“Ho ricevuto un messaggio che mi ha fatto arrabbiare. In una scuola di Qualiano abbiamo una ventina di bambini positivi e 7 docenti positivi. Abbiamo fatto il contact tracing, cercando cioè di capire quali siano stati i contatti di questi bambini, e il 99% sono figli di genitori non vaccinati“.

“Non ho parole per esprimere il mio disprezzo per chi non ha rispetto neanche per i propri figli, non so per quale valutazione idiota. Io non ho sentito una valutazione ragionevole, seria, da parte di quelli che stanno facendo ammuina“.

Vincenzo De Luca ha quindi rinvolto un chiaro messaggio a tutti i no-vax. In caso di aumento dei contagi, sono scontate nuove misure restrittive, soprattutto per coloro i quali non hanno ancora il vaccino.

Vincenzo De Luca ha infine rivelato che la Campania non procederà ad effettuare tamponi gratuiti: “In Campania non abbiamo posizioni opportunistiche la Campania è per vaccinare tutti e per non dare il tampone gratuito a nessuno, soprattutto a chi rifiuta la vaccinazione gratuita“.