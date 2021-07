Covid e Green Pass, Vincenzo De Luca: “Affermazione della ragione contro la stupidità”

“È l’affermazione della ragione contro l’irrazionalità e anche contro francamente la stupidità“, ha affermato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in relazione alle manifestazioni con scarsa adesione contro il Green Pass.

“Mi metto nei panni di un ristoratore, io se mi devo garantire la presenza dei clienti e l’attività di ristorazione devo garantire un ristorante sicuro, mi pare non ci voglia molto per capirlo”.

“Io se vado in un ristorante e so che ci trovo solo persone vaccinate ci vado con piacere e porto anche la famiglia. Ma come si fa a non capire una cosa così semplice“.

La scarsa presenza alle manifestazioni contro il Green Pass, sono un segnale favorevole alle misure adottate, afferma Vincenzo De Luca.

De Luca ha infine dichiarato: “La verità è che abbiamo ancora piccole aree d’irrazionalità e demagogia rispetto alle quali è bene non perdere proprio tempo“.