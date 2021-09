Covid, il Ministro Speranza: “O rafforziamo campagna vaccinale o costretti a nuove chiusure”

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere rivelando la possibilità di nuove chiusure durante l’autunno nel caso in cui la campagna vaccinale non prosegui come previsto.

“Il virus esiste ancora, è forte e circola. O rafforziamo ancora la campagna vaccinale, o siamo costretti a immaginare che a un certo punto bisognerà usare le misure del passato. In pandemia la coperta rischia di essere corta, o la tiriamo con forza dalla parte dei vaccini o dovremo immaginare nuove chiusure“.

“Il vaccino è lo strumento per evitare nuove misure restrittive. Non è una scelta già determinata e certa, ma uno strumento che abbiamo e se necessario andrà attuato senza paura. Potremmo trovarci in difficoltà anche con più del 90% di vaccinati, o al contrario non avere bisogno dell’obbligo pur senza raggiungere quella quota“.

La possibilità di nuove chiusure è quindi già nell’aria, con il Ministro Speranza che ha voluto avvertire la popolazione.

Speranza ha infine concluso: “Se la difesa del diritto alla salute e la necessità di evitare nuove privazioni della libertà ci dovessero portare a questa soluzione, certo non ci spaventeremo e non ci fermeremo“.