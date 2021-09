Dalla Spagna, Roma su Asensio del Real Madrid

Nuovo nome per l’attacco della Roma, come riporta in Spagna todofichajes.com i giallorossi starebbero pensando a Marco Asensio, esterno classe 1996 del Real Madrid, per rinforzare il reparto avanzato.

Lo spagnolo è stato accostato alla Roma già nella scorsa estate, ma non la questione non fu approfondita soprattutto in virtù del prezzo del cartellino, che non convinse pienamente Tiago Pinto.

Ora la Roma potrebbe nuovamente rifarsi sotto, la speranza è che il Presidente Florentino Perez abbassi le pretese per il cartellino in virtù del poco spazio che il giocatore sta trovando con Ancelotti.

Attualmente Asensio ha una valutazione di mercato sui 35 milioni di euro, ma i giallorossi sperano di abbassare le richieste del club spagnolo.

Oltre alla Roma sulle tracce del giocatore ci sono anche Milan e Tottenham.