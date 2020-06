Dall’Uruguay, offerta della Roma per Cavani: dalla convivenza con Dzeko all’ingaggio, pro e contro dell’affare

Importante indiscrezione di mercato giunta nella serata di ieri direttamente dall’Uruguay, stando a quanto riportato dal noto giornalista Gonzalo Ronchi su Twitter, la Roma avrebbe presentato una proposta ufficiale ad Edinson Cavani, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain.

Quella dei giallorossi sarebbe l’offerta più importante ricevuta fino a questo momento, con l’uruguaiano che avrebbe preso tempo per riflettere. Nel frattempo a confermare l’addio del Matador al PSG ci ha pensato direttamente il tecnico Tuchel in conferenza stampa:

“Niente Champions per Cavani, Meunier e Kouassi? Le cose non sono semplici e questa situazione è piuttosto bizzarra. Questi giocatori mancheranno molto, non solo Edi ma anche Thomas, e Kouassi. Era un gruppo molto forte, molto affiatato, e dobbiamo finire la Champions League senza due giocatori chiave. È triste e strano”. Cavani non ha voluto neppure prolungare il contratto per terminare la stagione, vuole andar via e dal 1 luglio sarà libero di firmare con qualsiasi club. Sulle tracce del giocatore ci sono Atletico Madrid, Juventus e Inter, ma la Roma sarebbe l’unico club che si è mosso in maniera concreta.

I giallorossi stanno cercando una punta centrale in virtù dell’addio di Kalinic a fine stagione. Cavani nella capitale verrebbe a giocarsi il posto con Edin Dzeko, pilastro dell’undici di Fonseca, che potrebbe trovare anche un modo per far convivere i due fuoriclasse. Nonostante condividano lo stesso ruolo, Dzeko e Cavani hanno caratteristiche completamente diverse, con il primo che ama creare gioco ed abbassarsi per far salire la squadra e il secondo abilissimo nella finalizzazione e negli inserimenti.

L’ostacolo maggiore per la Roma, oltre alla folta concorrenza, è rappresentato dall’ingaggio percepito dal Matador, che guadagna circa 10 milioni di euro l’anno. Al momento la cifra messa sul piatto dai giallorossi non è ancora nota, ma difficilmente si arriverà ad un ingaggio simile.