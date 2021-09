De Laurentiis: “Sistema calcio non funziona più, hai bisogno di tanti giocatori di alto livello”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Daily Mail in cui ha parlato dell’attuale sistema calcio, che, a sua detta, non sembra più funzionare come un tempo.

“Il sistema non funziona più. La Champions e l’Europa League non generano entrate sufficienti per i club per giustificare la partecipazione. Per essere competitivo, hai bisogno di tanti giocatori di alto livello”.

“Ciò significa che devi spendere di più e il premio in denaro delle competizioni europee non ne tiene conto. Ecco perché i club hanno bisogno di parlare tra loro per creare un torneo più moderno e redditizio per tutti i partecipanti“.

Dopo oltre 15 anni nel calcio che conta, Aurelio De Laurentiis è pronto a proporre alcune delle sue idee per portare questo sport di nuovo in cima alle preferenze dei tifosi.

Il Presidente azzurro ha infine dichiarato: “Ho esaminato un progetto pronto a portare 10 miliardi di euro al gioco europeo, ma ci vuole volontà e totale indipendenza“.