De Sciglio vicino al rinnovo con la Juventus

Mattia De Sciglio e la Juventus sembrerebbero voler continuare la loro avventura insieme. Decisiva la volontà di Allegri

Mattia De Sciglio sembrerebbe esser vicinissimo a rinnovare con i bianconeri. Il terzino classe ’92 – fresco del recente stage in nazionale azzurra – sembra poter rimanere ancora a Torino. Il calciatore ex Milan è stimatissimo da Massimiliano Allegri, che lo vorrebbe ancora con sé.

La volontà del tecnico livornese è infatti quella di trattenerlo, vista anche la duttilità del calciatore. Il contratto di De Sciglio scadrà la prossima estate e i bianconeri sembrano intenzionati a premiarlo per le buone prestazioni.

Le cifre dell’affare e la volontà di Mattia

Attualmente il giocatore percepisce 2 milioni l’anno, proprio fino alla scadenza a Giugno 2022. Il suo contratto non pesa troppo a bilancio e la Juventus potrebbe rinnovarlo a cifre vicine a quelle precedenti. Si parla di una cifra tra gli 1.8 e i 2 milioni, stando a quanto riporta calciomercato.com. Stipendio sostenibile e in piena linea con la nuova direzione bianconera. Niente eccessi e giocatori che devono dimostrare il proprio valore e De Sciglio lo fa di continuo.

Non si conoscono ancora le tempistiche del contratto, ma si ipotizza un biennale con opzione per il terzo. Un’operazione che farebbe contenti tutti, con un giocatore sempre utile alla causa. La Juventus potrebbe formulare la propria offerta entro fine Febbraio, termine in cui dovrebbero rinnovare anche altri giocatori. Su tutti Cuadrado e Dybala, con quest’ultimo che però appare ben più difficile. Quasi sicuro anche il rinnovo di Danilo, mentre bisogna aspettare e capire per Federico Bernardeschi.