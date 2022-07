Dybala: nessuna offerta dall’Italia

Paulo Dybala, classe ’93 ed attaccante della nazionale argentina, è attualmente svincolato.

Diverse sono state le voci sull’interesse di varie squadre italiane su di lui ma al momento non è arrivata nessuna offerta concreta. L’entourage del calciatore, infatti, chiede un ingaggio pari a 6 milioni più 1,5 di bonus, cifre che al momento sembrano lontane per l’Italia.

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Le ultime indiscrezioni arrivano dal giornalista Gianluca Di Marzio che, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: “Non ci sono sviluppi concreti per l’argentino, svincolato dopo l’addio alla Juventus“.

In Italia erano circolate voci per quanto riguarda l’interesse di Napoli, Roma e Milan che però non hanno presentato offerte concrete. Stessa situazione per l’Inter che sembrerebbe aver messo in stand-by l’operazione.

A questo punto non resta altro che valutare altre piste straniere per Dybala.