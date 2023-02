Enrico Fedele: “A De Laurentiis, Spalletti e Osimhen conviene lasciare Napoli dopo la vittoria dello Scudetto”

Ai microfoni di Televomero, è intervenuto l’opinionista Enrico Fedele, il quale ha parlato del Napoli e del suo periodo di forma strabiliante. Fedele, in particolare, ha riferito alcune frasi che non troveranno d’accordo i tifosi napoletani.

“Se fossi in Spalletti me ne andrei una volta conquistato il titolo, perché sarebbe consacrazione di uno dei migliori allenatori di campo. Perché Spalletti deve lasciare un segno, se non dovesse verificare l’iter di quest’anno lascerebbe da perdente e non da vincente. Stesso discorso per il presidente Aurelio De Laurentiis“.

“Quanto a Osimhen, conosciamo come funziona il calcio. Prendi un palo e sei scarso, fai palo-rete e diventi un idolo delle folle. Gli conviene lasciare il Napoli ora che è al top, ammirato e osannato dai più“.

Per l’ex procuratore, quindi, Aurelio De Laurentiis, Luciano Spalletti e Victor Osimhen devono lasciare Napoli ora che il club è nel suo apice.