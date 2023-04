Fallo Milik-Lobotka, Trevisani: “Se lo vedono all’estero ci ridono dietro”

Ai microfoni di Italia Uno è intervenuto il giornalista Riccardo Trevisani. Tra i vari temi toccati, anche il fallo di Milik su Lobotka che ha portato all’annullamento della rete di Angel Di Maria: “Sul tipo di contatto tra Milik e Lobotka la VAR non deve mai intervenire, perché rimane la decisione del campo e dell’arbitro che sta a due metri“.

“Se fischia fallo in diretta ci può stare ma una volta che fa continuare non può intervenire il Var. Se una cosa del genere la vedono in Inghilterra o in Champions ci ridono dietro“, ha dichiarato il giornalista.

Trevisani si è poi soffermato sul pugno tirato da Gatti al calciatore del Napoli Kvara: “Il rosso ci sta soprattutto per l’espressione. Forse hanno valutato che Gatti non aveva la volontà di far male ed ha abbracciato Kvara subito dopo“.