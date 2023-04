Festa Scudetto a Napoli, le condizioni meteo: partita sotto la pioggia, importante peggioramento dopo la gara

A Napoli è tutto pronto per la festa Scudetto. La città ormai diventata azzurra e ogni strada è abbellita a festa. In occasione della partita contro la Salernitana, infatti, potrebbe arrivare ufficialmente il terzo Scudetto e la voglia di scendere in piazza e festeggiare un traguardo storico è grande.

Bisogna, però, fare attenzione anche al meteo. Nella giornata di oggi, infatti, potrebbe arrivare un’ordinanza da parte della Regione Campania per allerta meteo per la giornata di domani. Secondo le attuali previsioni, la partita dovrebbe giocarsi sotto un po’ di pioggia, ma la situazione andrà a peggiorare con il passare delle ore. Un importante peggioramento ci sarà intorno alle ore 20, con la pioggia e i temporali che non lasceranno la Campania almeno fino a martedì.

La festa Scudetto, a Napoli, andrà avanti per diversi giorni per cui sarà necessario prendere le opportune precauzioni anche in merito alla situazione meteorologica.