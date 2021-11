GFVip, Alex Belli e Delia Duran non sono realmente sposati: spunta un’altra segnalazione sull’attore

La storia d’amore tra Alex Belli e Delia Duran ormai è sulla bocca di tutti e le segnalazioni non mancano. Infatti, sul web stanno girando diverse voci riguardo alla veridicità del loro matrimonio. Ripercorriamo insieme ciò che è stato detto in puntata e le nuove segnalazioni arrivate a Deianira Marzano.

ALEX BELLI: MATRIMONIO FAKE? – L’ex moglie dell’attore, Katarina Raniakova, ha rivelato che il loro matrimonio in realtà non è totalmente finito, almeno sulla carta. Pare infatti che i due siano separati ma non divorziati, per questo la legge non ammette un nuovo matrimonio. Tuttavia, Alex prima di entrare nella casa ha ammesso di essersi sposato in estate con Delia Duran, come è possibile?

Il dubbio è stato sollevato da Adriana Volpe in puntata e l’attore ha spiegato come stanno le cose. Lui e Delia si sono solo scambiati le promesse, non sono sposati, eppure si chiamano comunque marito e moglie. La stessa Duran da Barbara D’Urso si è particolarmente arrabbiata con Soleil Sorgé per aver “provocato un uomo sposato”.

NUOVE SEGNALAZIONI SU BELLI – Non è finita qui perché l’attore sta ricevendo numerose accuse da parte del web. In sostanza sono diverse le segnalazioni arrivate in anonimo su di lui e presunti flirt extraconiugali. Deianira Marzano, infatti, ha pubblicato uno screenshot senza fare nomi di una donna la quale afferma di aver avuto una forte intesa con l’attore nonostante lui non fosse single.

“Ti scrivo perché come vedrai dalle foto qua su Instagram, con Alessandro (Alex Belli) ho avuto più di un’intesa e lui non era mai single. Dopo questi teatrini che ho visto con qualche giorno di ritardo da Dubai (dove ci vedemmo) e dove vivo rimango basita” ha scritto questa persona. La Marzano ha poi controllato la veridicità del messaggio e ha concluso dicendo che forse l’attore si diverte abbastanza.