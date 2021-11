GFVip, Adriana Volpe parla della nuova fidanzata dell’ex marito

Adriana Volpe quest’anno è tornata alla ribalta grazie al ruolo di opinionista offertole da Alfonso Signorini al GFVip. L’ex conduttrice è molto amata soprattutto perché si tiene costantemente aggiornata su ciò che accade ai concorrenti e su quello che viene detto fuori sul web. Tuttavia, in queste ore è tornata a far parlare di sé per le sue questioni sentimentali.

L’EX MARITO HA UNA NUOVA COMPAGNA – In molti sapranno che la Volpe si è separata dal marito diverso tempo fa. Pare che però adesso Roberto Parli abbia voltato pagina e sia stato beccato proprio da Chi con una nuova compagna. Roberto Parli e Clarissa Tami sono stati paparazzati in due occasioni: durante un pranzo in un ristorante sul lago di Como e successivamente per una passeggiata a Milano.

Clarissa Tami è famosa nella televisione svizzera: è una conduttrice, influencer, attrice e opinionista in tv e ha 38 anni. Le foto della nuova coppia hanno fatto da subito il giro del web poiché la vita sentimentale di Adriana era all’ordine del giorno nel mondo del gossip.

LE DICHIARAZIONI DELLA VOLPE – I giornalisti di Diva e Donna hanno chiesto all’opinionista del GFVip proprio un parere su quelle foto dell’ex marito in compagnia della sua nuova compagna. Inaspettatamente, Adriana ha ammesso che non le provoca nessun fastidio.

“Sì, ho visto le foto ma diciamo che le problematiche sono ben altre, di sicuro non queste, quindi non ho interesse a commentare le foto. Credo che qualunque cosa e chiunque lo aiuti a ritrovare un suo equilibrio, possa solo che farmi piacere” ha dichiarato la Volpe.