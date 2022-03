Higuain: “MLS come dilettanti, qui non c’è cattiveria o invidia come in Europa”

Ai microfoni dell’importante quotidiano argentino Olè, l’ex giocatore della SSC Napoli, Gonzalo Higuain, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della sua attuale esperienza in America e del suo passato.

“Questo campionato ha trent’anni, non può competere ancora con campionati che vanno avanti da oltre un secolo. È come essere tornati al dilettantismo, qui non c’è cattiveria o invidia“.

“Arriviamo allo stadio due ore prima della partita, mia moglie e mia figlia possono scendere in campo senza problemi. È tutto più naturale, non meno regole: il weekend si gioca, il resto della settimana non hai pressioni“.

In America, Gonzalo Higuain ha quindi ritrovato la serenità. Il Pipita ha spesso criticato le eccessive pressioni dei campionati europei, soprattutto dopo quanto accaduto dal suo passaggio dal Napoli alla Juventus.

L’ex bomber azzurro ha infine dichiarato: “Ho giocato per 15 anni nelle migliori squadre del mondo, ho segnato più di 300 gol, tre Mondiali e quattro Copa America. Come mi influenzerà ciò che arriva da un’altra persona che non sa nemmeno cosa fa della sua vita e basa le sue frustrazioni su di me? Al contrario, rido“.