I dolci della tradizione italiana: quali sono i più conosciuti

La cucina italiana è ricca di piatti tradizionali e, tra questi, non mancano i dolci.

Molti dolci tipici della pasticceria italica affondano le loro radici in un lontano passato e portano con sé storie affascinanti, come il maritozzo, mentre altri, come la torta Caprese, hanno origini più o meno recenti.

Ci sono poi alcuni dolci tipici che, vuoi per la facilità di realizzazione, vuoi per il gusto insuperabile, vengono preparati da tutti gli appassionati di cucina; tra questi rientrano il goloso salame al cioccolato e il tiramisù.

I 4 dolci italiani più conosciuti nel mondo

Vi siete mai chiesti quali sono i dolci italiani tradizionali più conosciuti e apprezzati all’estero?

La pasticceria italiana offre una varietà infinita di dolci di elevata qualità, ma non tutti sono riusciti a raggiungere il medesimo successo oltre confine. Scopriamo insieme quali sono i 4 dolci della tradizione italiana più amati all’estero.

1. Il tiramisù

Il tiramisù è uno dei dolci più amati di sempre, ma anche uno dei più recenti. Goloso e facile da realizzare, è stato in grado di superare i confini del nostro Paese e di conquistare i palati di tutto il mondo o quasi. Secondo quanto scrissero gli enogastronomi Maffioli e Toffolo nel 1981 sulla rivista Vin Veneto, il tiramisù sarebbe stato realizzato la prima volta intorno agli anni Sessanta da Roberto Linguanotto detto Loly, un pasticcere che lavorava a Treviso.

La ricetta del tiramisù è molto semplice e prevede l’utilizzo di pochissimi ingredienti: savoiardi, caffè e crema al mascarpone.

2. Il Cannolo Siciliano

Più antico, ma non meno famoso, è il cannolo siciliano, nato con ogni probabilità in epoca romana. Il nome di questo dolce prende origine dal fatto che in passato la cialda veniva arrotolata utilizzando delle canne di fiume, mentre oggi si utilizza comunemente un cilindretto in acciaio.

La ricetta attuale del cannolo siciliano con ripieno di ricotta di pecora, canditi e gocce di cioccolato è attribuibile ai pasticceri palermitani, mentre a quelli messinesi si devono alcune varianti tra cui il cannolo siciliano con ripieno scuro.

3. La zuppa inglese

Nonostante il nome, la zuppa inglese è un dolce tradizionale del nostro Paese, nato intorno al 1800 e molto amato all’estero. La ricetta compare nel ricettario di fine Ottocento “La scienza in cucina e l’arte di mangiare bene” di Pellegrino Artusi, epoca in cui era probabilmente già conosciuta in Toscana, nelle Marche e in Emilia Romagna.

La sua preparazione è semplicissima, in quanto è sufficiente alternare strati di Pan di Spagna inzuppato con l’alchermes a strati di crema al cacao e classica.

4. Panna cotta

Tra i dolci tradizionali del nostro Paese che sono riusciti a varcare i confini e a spopolare all’estero troviamo anche la panna cotta, una sorta di budino inventato probabilmente in Piemonte agli inizi del Novecento, anche se l”identità del suo inventore non è purtroppo nota.

La preparazione di questo delicato dolce prevede l’utilizzo di soli quattro ingredienti: panna, zucchero, vaniglia e colla di pesce.