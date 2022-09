Il ds Giuntoli ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Cristiano Ronaldo? Brutto spegnere i sogni dei tifosi…”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli dal 2015, ha rilasciato un’intervista alla radio ufficiale degli azzurri. Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, il Ds ha analizzato il mercato azzurro passando dal parlare dei nuovi acquisti e partenze ai futuri rinnovi.

Tra le scoperte di questa nuova stagione c’è Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano, classe 2001, era tenuto d’occhio dal Napoli già da un po’ ma lo scoppio della guerra ha permesso all’entourage azzurro di intraprendere un canale meno costoso ed accaparrarsi il giocatore in tempi molto brevi. Nella prossima partita contro il Liverpool, l’attaccante avrà modo di confrontarsi in uno scenario europeo.

Estremamente chiacchierati durante questa sessione di mercato sono stati i possibili arrivi di Navas e Cristiano Ronaldo. Per il primo c’era in ballo una trattativa che comprendeva anche Fabian Ruiz ma, considerando che il portiere e il PSG non sono riusciti a raggiungere l’intesa per il trasferimento, si è optato per la sola vendita del centrocampista. Per quanto riguarda Ronaldo, invece, il ds si è così espresso: “Brutto spegnere i sogni dei tifosi ma non c’è mai stata una trattativa. Non giudichiamo le sue qualità, è un grande giocatore“.

Ultima questione molto calda discussa recentemente è quella legata al rinnovo di Meret. Il portiere prima di firmare il rinnovo voleva certezze sulla propria titolarità e alle condizioni attuali non dovrebbero esserci problemi. Si attente solamente il rientro dalle vacanze del suo agente.