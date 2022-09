Il mercato immobiliare a Padova in ripresa: la situazione per le compravendite

Il mercato immobiliare a Padova porta evidenti segni di una situazione più generale che interessa il settore in tutto il nostro Paese. Infatti possiamo notare che in questa città ci sono importanti segni di ripresa dopo la crisi pandemica del 2020. In particolare ciò che colpisce di questa città capoluogo è il fatto che ci sono alcune zone che sono particolarmente richieste e che quindi sono oggetto di molti annunci immobiliari. Nello specifico possiamo fare riferimento a questo proposito al centro storico, una delle aree più richieste di Padova da parte dei potenziali acquirenti per quanto riguarda le compravendite degli immobili. La città di Padova, per quanto riguarda le transazioni immobiliari, oggi è in crescita. Ma da quando si è cominciato ad evincere questo incremento? Scopriamone di più.

Le condizioni del mercato immobiliare a Padova: le ragioni di una crescita

Per le case in vendita a Padova si può consultare come punto di riferimento il sito Immobiliovunque.it. In effetti questo portale è davvero nevralgico per quanto riguarda gli annunci immobiliari delle case in vendita. Infatti riesce ad unire una piattaforma software importante, che viene abbinata a degli annunci immobiliari selezionati scelti tra quelli proposti dalle agenzie immobiliari.

La crescita per quanto riguarda il mercato immobiliare a Padova, comunque, affonda le sue radici in un periodo precedente. Già qualche anno fa, a partire circa dal 2018, le transazioni per quanto riguarda gli immobili residenziali sono state sempre di più. La stessa tendenza si è affermata per il 2019.

Secondo i dati che sono stati diffusi dall’Agenzia delle Entrate, la situazione poi sarebbe cambiata nel 2020, con un -14%. Naturalmente tutto è da ritenere imputabile al lockdown scatenato dall’emergenza sanitaria della pandemia. Il periodo, però, è stato superato, perché già dal 2021 si è visto che è stato possibile registrare una crescita delle compravendite pari al 27% in più rispetto al 2020.

Quindi è possibile dire che la situazione nel mercato immobiliare a Padova è ritornata ad essere quella prima del Covid.

Quanto costa comprare una casa a Padova

La situazione dei prezzi degli immobili a Padova è piuttosto variegata e naturalmente dobbiamo distinguere da zona a zona. Per ogni metro quadrato in media possiamo affermare prezzi che vanno da 950 a 3.600 euro. Per le locazioni, invece, si va in un intervallo di prezzo compreso tra 4,2 euro e 10,2 euro al metro quadrato.

Ma c’è un dato molto interessante che riguarda il prezzo degli appartamenti in vendita in questa città. Infatti dagli ultimi dati a disposizione si può vedere come i prezzi delle case in vendita a Padova sono superiori di circa il 10% rispetto alla media regionale.

Ma sicuramente parliamo di prezzi inferiori rispetto a quelli che è possibile, per esempio, trovare in altre città italiane importanti, come ad esempio Firenze, anche se il confronto con altre città specialmente del Sud, come Reggio Calabria, sicuramente non regge, perché i prezzi di Padova sono molto superiori.

Questo discorso non vale soltanto per gli appartamenti usati, ma anche per quelli nuovi che hanno delle condizioni simili. Eppure, nonostante la quotazione dei prezzi potrebbe essere considerata non molto stabile, il mercato immobiliare nella città di Padova lascia prospettive interessanti.

In particolare ciò che interessa di più è costituito dalle zone del centro, dove al metro quadro, per acquistare un appartamento, si deve spendere dai 2.960 ai 3.400 euro. Questa è soltanto una media, perché, se si vuole acquistare una casa signorile in ottimo stato, si possono arrivare a spendere anche punte di 4.300 euro. Le prospettive per il futuro segnalano una certa vivacità che dovrebbe essere portata avanti anche per quanto riguarda le richieste.