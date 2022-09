Insigne impegnato per vicende familiari, niente allenamenti con il Toronto FC

Lorenzo Insigne dopo essere stato a Napoli per ben dieci stagioni ha deciso di partire oltreoceano alla volta del Canada per diventare uno degli attaccanti di punta del Toronto FC.

Nelle ultime settimane ha rilasciato diverse interviste in cui ha ricordato i momenti trascorsi a Napoli: “Sono stati 11 anni con alti e bassi, essendo napoletano aveva un peso in più perché dovevo dimostrare il triplo” e non ha mancato di aggiungere che farà sempre il tifo per i suoi ex compagni di squadra.

Nelle ultime ore, invece, è stato il Toronto FC, attraverso i propri canali social, a rilasciare un comunicato riguardante l’attaccante. Secondo quanto dichiarato, il calciatore al momento non si sta allenando con la squadra e sembra sia impegnato a risolvere vicende familiari. Nel rispetto di quanto sta accadendo il club non rilascerà ulteriori comunicati.