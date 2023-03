Il Napoli del futuro: quattro acquisti da 45 milioni e due calciatori sacrificabili

La dirigenza della SSC Napoli è già al lavoro per la prossima stagione. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli hanno iniziato a programmare il futuro societario che deve continuare ad essere roseo. Per questo motivo i principali obiettivi sono giovani talenti del panorama nazionale ed internazionale.

Come riportato da Luca Marchetti di SKY, quattro sono i nomi nel mirino della dirigenza: Caprile, Cheddira, Baldanzi e Samardzic. Si tratta di giovani calciatori con grande potenzialità. Il loro valore, in ogni caso, è già elevato e il budget per acquistarli dovrebbe aggirarsi intorno ai 45 milioni di euro.

Il Napoli ha come obiettivo quello di completare la rivoluzione avviata nell’ultimo anno e mettere a disposizione di Luciano Spalletti una squadra con entusiasmo e pronta a tutto per puntare all’obiettivo.

Non tutti gli attuali calciatori azzurri, infatti, resteranno a Napoli. Come riportato da calciomercato.com, infatti, due sarebbero i giocatori pronti ad essere sacrificati: Lozano e Zielinski. Entrambi, infatti, hanno il contratto in scadenza nel 2024 e l’obiettivo è non perderli a parametro zero. Inoltre, attualmente percepiscono un ingaggio fuori dalla portata delle nuove direttive societarie.