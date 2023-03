Inter, fari puntati sul talentuoso Ricci

Uno dei punti forti del Torino di Juric è certamente il giovane e talentuoso centrocampo. Nonostante la cessione invernale di Lukic, Cairo e Vagnati hanno fatto un super colpo per il loro mister serbo, con l’acquisto del connazionale Ivan Ilic, seguito assiduamente dal Marsiglia. Assieme a lui c’è un italiano che sta ben figurando prima del suo arrivo, Samuele Ricci.

Il suo acquisto si è concretizzato il 30 gennaio 2022, passando al Torino in prestito con obbligo di riscatto, fissato a 7,5 milioni di euro. Il classe 2001 ha avuto diversi problemi fisici nel corso di quest’anno mezzo in maglia granata, ma ha comunque fornito ottime prestazioni per il centrocampo piemontese.

Per questo motivo, il centrocampista italiano è diventato un gioiellino per la società di Cairo. Centrocampista di piede destro, è stato inizialmente schierato nella posizione di regista davanti alla difesa o come mezzala, per poi affinare progressivamente anche le proprie doti in fase offensiva. Distintosi per uno stile di gioco semplice ed elegante, è dotato di buona tecnica individuale, ottima visione di gioco e senso della posizione, nonché di buone abilità nelle conclusioni dalla distanza.

Il centrocampista classe 2001 ha destato molto interesse tra le big di Serie A. Secondo Tuttosport, il Napoli, il Milan e l’Inter si sono fatte avanti per l’ex Empoli. Il presidente granata ha chiuso ogni tipo di porta, anche di fronte a una eventuale offerta da 30 milioni di euro. Ricci non si tocca, nonostante l’interesse delle big italiane, tra cui l’Inter appunto.

“Il club rossonero è uno di quelli che si è fatto sotto per il granata proponendo un giocatore (si sussurra di Pobega) più soldi. L’idea sarebbe quella di presentare in mezzo al campo Ricci e Tonali. E lo stesso discorso sta facendo l’Inter. Il sogno di Marotta è quello di formare un centrocampo composto da Barella e Ricci, ragazzi che tra l’altro diventeranno gli intoccabili di Mancini a centrocampo. Ricci – precisa però Tuttosport – è un grande uomo mercato che il Toro ha subito tolto dal mercato. Meglio essere chiari, in un momento così importante della stagione nel quale i granata sono in piena corsa per un posto in Europa”.