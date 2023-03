Il Napoli osserva Santos Borrè

Il Napoli si gode il suo primato in classifica e la qualificazione storica ai quarti di UEFA Champions League. I partenopei hanno archiviato facilmente la pratica Eintracht Francoforte con un risultato finale tra andata e ritorno di 5-0. Dalla squadra tedesca però il Napoli ha osservato attentamente un calciatore. Il giocatore in questione è il centravanti Santos Borrè.

Tramite alcuni intermediari è venuto fuori che c’è una complicità tra le parti. La squadra campana è un club che interesserebbe all’attaccante colombiano e il Napoli sta monitorando bene la situazione. Borrè è un centravanti classe ’95, arrivato all’Eintracht Francoforte nel Luglio del 2021. Con la maglia delle Aquile ha messo a segno quindici reti ed ha servito dodici assist in ottantuno presenze. La maggior parte delle sue partite però è stata da subentrato.

Il suo cartellino ad oggi ha un prezzo di circa dodici milioni di euro. La differenza la potrebbe fare lo stesso Borrè nel momento in cui volesse cambiare maglia. Il colombiano però arriverebbe nel caso in cui partisse uno tra Simeone ed Osimhen. Come già sappiamo Aurelio De Laurentiis proverà in tutti i modi a trattenere il nigeriano ma occhio alle offerte shock che potrebbero arrivare dall’estero.

Nel caso in cui venisse venduto Simeone, Santos Borrè sarebbe il calciatore ideale per rimpiazzarlo. Attualmente il suo stipendio è da 1,3 milioni di euro l’anno e quindi sarebbe davvero molto gradito alle casse del Napoli. La situazione sarà da monitorare e per ora il calciatore colombiano sembra essere solo un’idea.

Il Napoli quindi vuole pescare dai suoi rivali di Champions. Borrè ha dimostrato di essere un centravanti veloce, duttile e dotato di buona tecnica e dribbling. Negli anni passati si è fatto conoscere con la maglia del River Plate dove ha disputato ottime stagioni. Infine con la maglia della nazionale colombiana ha totalizzato 19 presenze timbrando il cartellino due volte.